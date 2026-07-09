Врач Полякова: Курение перед сдачей анализа может повлиять на его результаты

— Например, после курения может повышаться уровень глюкозы в крови и количество лейкоцитов. Также может изменяться концентрация кортизола, адреналина и других гормонов. Кроме того, после курения может снижаться сатурация — насыщение крови кислородом. Наряду с этим курение может повлиять на такой показатель в крови, как карбоксигемоглобин, — пояснила специалист.