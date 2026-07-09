Врач Полякова: Курение перед сдачей анализа может повлиять на его результаты

Никотин, независимо от того, поступает он в организм из обычных или электронных сигарет, начинает влиять на организм почти сразу — повышается уровень гормонов стресса, изменяется тонус сосудов и обмен веществ. Это может временно повлиять на некоторые лабораторные показатели. Об этом рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Полякова.
— Например, после курения может повышаться уровень глюкозы в крови и количество лейкоцитов. Также может изменяться концентрация кортизола, адреналина и других гормонов. Кроме того, после курения может снижаться сатурация — насыщение крови кислородом. Наряду с этим курение может повлиять на такой показатель в крови, как карбоксигемоглобин, — пояснила специалист.
Она добавила, что такие отклонения в анализах крови не всегда значительны, но в ряде случаев могут исказить диагностическую картину, передает RT.
В свою очередь заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова посоветовала не курить в жару, поскольку в воздухе мало кислорода и после курения самочувствие ухудшится.