В Красноярском крае заметили снижение активности клещей

За последние семь дней за медицинской помощью после присасывания клещей обратился 651 житель Красноярского края, из них 79 — дети. Это значительно ниже показателей пика сезона активности клещей. Несмотря на снижение числа еженедельных обращений, продолжают регистрироваться случаи заражений клещевыми инфекциями. По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, с начала эпидемиологического сезона диагнозы подтверждены у сотен жителей: клещевой вирусный энцефалит — 98 случаев; боррелиоз (болезнь Лайма) — 74 случая; сибирский клещевой тиф — 10 случаев; эрлихиоз — 1 случай; анаплазмоз — 1 случай. Среди пострадавших от инфекций насчитывается 30 детей. По данным лабораторных исследований: вирус энцефалита обнаружен у 1,7% изученных клещей; возбудитель боррелиоза — у 49,9%; анаплазмоз — у 5%; эрлихиоз — у 4,6%. В регионе продолжаются противоклещевые мероприятия. На сегодняшний день акарицидная обработка проведена на площади почти 5 000 гектаров, отметили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.