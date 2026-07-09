Главный архитектор Прикамья показала, как украсят Пермь к Новому году

Концепцию обсудили на рабочей встрече с застройщиками. Каждая центральная улица получит собственную тему, а вместе они сложатся в единый прогулочный маршрут. Идея заключается в том, чтобы праздничное оформление стало частью единого визуального образа города, соответствовало дизайн-коду и отражало идентичность краевой столицы.