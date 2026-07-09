Главный архитектор Прикамья показала, как украсят Пермь к Новому году

Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина представила концепцию новогоднего оформления города.
Концепцию обсудили на рабочей встрече с застройщиками. Каждая центральная улица получит собственную тему, а вместе они сложатся в единый прогулочный маршрут. Идея заключается в том, чтобы праздничное оформление стало частью единого визуального образа города, соответствовало дизайн-коду и отражало идентичность краевой столицы.
Улица Пермская станет «Мастерской» — инсталляции в тематике кройки, шитья, вязания и рукоделия, исходя из истории улицы.
Улица Сибирская — «улица Роз». Входные группы украсят в цветочной тематике, в популярных у туристов местах разместят фотозоны.
Улица Советская превратится в «Советский гастроном» — в оформлении используют тему еды и атрибутику, отсылающую к советскому прошлому.
Улица Ленина станет улицей праздника и сказки. Входные группы оформят по мотивам любимых сказок — «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев» и другие. Появятся арт-объекты и фотозоны.
Улица Куйбышева объединит городскую природу (птицы и ягоды на фасадах) и авиаиндустрию с отсылками к заводу «Авиадвигатели» — «от живых птиц к железным».
Ермолина уверена, что такой подход поможет создать единое праздничное пространство, где у каждой улицы будет свой характер, история и настроение. Также вскоре главный архитектор покажет, как украсят улицы Петропавловскую, Попова, Монастырскую, Комсомольский проспект, Гостевой маршрут и зелёное кольцо.