Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долг за дачу: приставы арестовали счета Исинбаевой

Приставы арестовали счета Исинбаевой из-за долга 55 тысяч рублей.

Судебные приставы арестовали банковские счета двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой из-за долга в 55,4 тысяч рублей за дачный участок в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления ФССП по региону. Причина — задолженность по взносам в садоводческое товарищество.

По данным документов, садоводческое товарищество подало заявление в суд о взыскании с Исинбаевой средств за пользование общим имуществом в 2024—2025 годах на сумму более 32 тысяч рублей. Мировой судья вынес приказ о взыскании, добавив к основной сумме 20,5 тысячи рублей пени и 2 тысяч рублей госпошлины. Итоговая задолженность составила 55,4 тысячи рублей.

Если долг не будет погашен добровольно, средства спишут со счетов в принудительном порядке. Исинбаева проживает на Тенерифе (Испания), где у неё есть недвижимость, но счета в России остаются доступными для взыскания.

Исинбаевой 44 года, она выиграла Олимпиады 2004 и 2008 годов, а также завоевала бронзу в 2012 году. С 2016 года она входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета, но её полномочия истекли в 2024 году.

Это не первый финансовый спор с участием известных спортсменов в России. В 2025 году аналогичные иски подавались в отношении других олимпийских чемпионов, имеющих недвижимость в регионах. Даже при проживании за границей российские приставы могут взыскивать долги через счета в отечественных банках. Адвокаты Исинбаевой пока не комментировали ситуацию.

Фетисов раскритиковал решение и поведение Исинбаевой.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.