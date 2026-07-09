Долг за дачу: приставы арестовали счета Исинбаевой

Это не первый финансовый спор с участием известных спортсменов в России. В 2025 году аналогичные иски подавались в отношении других олимпийских чемпионов, имеющих недвижимость в регионах. Даже при проживании за границей российские приставы могут взыскивать долги через счета в отечественных банках. Адвокаты Исинбаевой пока не комментировали ситуацию.