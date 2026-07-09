Долг за дачу: приставы арестовали счета Исинбаевой

Судебные приставы арестовали банковские счета двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой из-за долга в 55,4 тысяч рублей за дачный участок в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления ФССП по региону. Причина — задолженность по взносам в садоводческое товарищество.
По данным документов, садоводческое товарищество подало заявление в суд о взыскании с Исинбаевой средств за пользование общим имуществом в 2024—2025 годах на сумму более 32 тысяч рублей. Мировой судья вынес приказ о взыскании, добавив к основной сумме 20,5 тысячи рублей пени и 2 тысяч рублей госпошлины. Итоговая задолженность составила 55,4 тысячи рублей.
Если долг не будет погашен добровольно, средства спишут со счетов в принудительном порядке. Исинбаева проживает на Тенерифе (Испания), где у неё есть недвижимость, но счета в России остаются доступными для взыскания.
Исинбаевой 44 года, она выиграла Олимпиады 2004 и 2008 годов, а также завоевала бронзу в 2012 году. С 2016 года она входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета, но её полномочия истекли в 2024 году.
Это не первый финансовый спор с участием известных спортсменов в России. В 2025 году аналогичные иски подавались в отношении других олимпийских чемпионов, имеющих недвижимость в регионах. Даже при проживании за границей российские приставы могут взыскивать долги через счета в отечественных банках. Адвокаты Исинбаевой пока не комментировали ситуацию.
Фетисов раскритиковал решение и поведение Исинбаевой.
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