Нижегородец Кирилл Ятнов стал героем программы «Пусть говорят!» (16+)

От Нижегородской области в качестве эксперта в студии присутствовал Олег Пикунов, директор регионального Координационного центра. Ещё до съёмок он обсудил с министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло заветное желание Кирилла — стать спортивным волонтёром и участвовать в проведении крупных спортивных мероприятий. Министр дал обещание лично встретиться с Кириллом и помочь воплотить мечту в жизнь.