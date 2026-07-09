Нижегородец Кирилл Ятнов стал героем программы «Пусть говорят!» (16+)

На Первом канале показали второй выпуск ток‑шоу «Пусть говорят!» (16+) — «Одержимые весом. Любовь к холодильнику». В центре внимания программы — истории людей, чья внешность выходит за рамки привычных стандартов.
Особое место в выпуске заняла история нижегородца Кирилла Ятнова — ранее его называли «самым большим» мальчиком России. В эфире Кирилл откровенно поделился переживаниями о непростом жизненном пути и рассказал, с каким давлением и травлей ему приходилось сталкиваться.
Благодаря поддержке телеканала молодой человек смог пройти хирургическое лечение, а затем строго следовать диетическим рекомендациям — в итоге ему удалось уменьшить вес примерно на 25 кг.
От Нижегородской области в качестве эксперта в студии присутствовал Олег Пикунов, директор регионального Координационного центра. Ещё до съёмок он обсудил с министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло заветное желание Кирилла — стать спортивным волонтёром и участвовать в проведении крупных спортивных мероприятий. Министр дал обещание лично встретиться с Кириллом и помочь воплотить мечту в жизнь.
Ранее нижегородец попал в финал шоу «Поле чудес» (16+) на Первом канале.