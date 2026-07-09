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В Коминтерновском районе Воронежа за ночь заменили 22 метра трубы коллектора

На месте устранения коммунальной аварии работают пять бригад.

Источник: Комсомольская правда

В Коминтерновском районе Воронежа продолжают устранять коммунальную аварию на Московском проспекте. На месте работают пять бригад.

— За ночь 9 июля удалось заменить весь участок аварийного участка трубопровода — протяженностью 22 метра. Теперь предстоит промыть коллектор от песка и грунта, а затем проверить работу трубопровода, — сообщили в РВК Воронеж.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что этот коллектор выходит из строя все чаще, его проложили в 70-х годах.

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