В Ачинске осудили мужчин, продававших алкоголь гаражного производства

От трёх до пяти лет лишения свободы получили трое жителей Ачинска, реализовывавших самодельный алкоголь под видом брендированного.
Как рассказали в прокуратуре, мужчины организовали производство в гараже: смешивали спирт, воду и пищевые добавки, разливали смесь по бутылкам и, разместив на таре этикетки известных брендов, продавали без лицензии и обязательных федеральных специальных марок.
Между собой и в общении с покупателями мужчины называли свою продукцию «конфетами коньячными», «пряниками» и «дешёвым сахаром» — для конспирации. Но словесные шифры не спасли.
В суде подсудимые не признали вину. Один из них пытался убедить присутствующих, что изготавливал алкоголь исключительно для «домашнего употребления».
«С учётом позиции государственного обвинителя суд признал всех троих виновными в незаконном производстве и обороте алкогольной продукции, изготовлении и хранении немаркированного алкоголя, а также незаконном использовании чужих товарных знаков», — сообщили в прокуратуре.
Аферистам назначили по три, четыре и пять лет лишения свободы — в зависимости от роли каждого в производстве и реализации контрафакта. Двое из «предпринимателей» получили условные сроки, третий будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
По решению суда также были конфискованы автомобили, радиостанция и мобильные телефоны, которые мужчины использовали в ходе незаконной деятельности. С осуждённых взыскали средства в сумме причинённого ущерба и расходов на хранение и перевозку изъятой нелегальной продукции.