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В Ачинске осудили мужчин, продававших алкоголь гаражного производства

Аферисты смешивали спирт, воду и пищевые добавки, разливали жидкость по бутылкам и, разместив на таре этикетки известных брендов, продавали.

От трёх до пяти лет лишения свободы получили трое жителей Ачинска, реализовывавших самодельный алкоголь под видом брендированного.

Как рассказали в прокуратуре, мужчины организовали производство в гараже: смешивали спирт, воду и пищевые добавки, разливали смесь по бутылкам и, разместив на таре этикетки известных брендов, продавали без лицензии и обязательных федеральных специальных марок.

Между собой и в общении с покупателями мужчины называли свою продукцию «конфетами коньячными», «пряниками» и «дешёвым сахаром» — для конспирации. Но словесные шифры не спасли.

В суде подсудимые не признали вину. Один из них пытался убедить присутствующих, что изготавливал алкоголь исключительно для «домашнего употребления».

«С учётом позиции государственного обвинителя суд признал всех троих виновными в незаконном производстве и обороте алкогольной продукции, изготовлении и хранении немаркированного алкоголя, а также незаконном использовании чужих товарных знаков», — сообщили в прокуратуре.

Аферистам назначили по три, четыре и пять лет лишения свободы — в зависимости от роли каждого в производстве и реализации контрафакта. Двое из «предпринимателей» получили условные сроки, третий будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По решению суда также были конфискованы автомобили, радиостанция и мобильные телефоны, которые мужчины использовали в ходе незаконной деятельности. С осуждённых взыскали средства в сумме причинённого ущерба и расходов на хранение и перевозку изъятой нелегальной продукции.