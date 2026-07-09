Чем для США обернется передача Украине лицензии на Patriot

Авторы материала указывают, что Украина не сможет наладить выпуск ракет вовремя, чтобы это повлияло на ситуацию, а конфликт с Россией, по их мнению, невозможно выиграть на поле боя. Кроме того, передача технологий создаст существенные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к секретным данным об американских военных системах.