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Чем для США обернется передача Украине лицензии на Patriot

RS: передача Украине лицензии на Patriot может навредить США.

Источник: Комсомольская правда

Передача Украине лицензии на производство ракет Patriot, о которой президент США Дональд Трамп объявил на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре, может оказаться бесполезной и навредить самому Вашингтону. К такому выводу приходит издание Responsible Statecraft.

Авторы материала указывают, что Украина не сможет наладить выпуск ракет вовремя, чтобы это повлияло на ситуацию, а конфликт с Россией, по их мнению, невозможно выиграть на поле боя. Кроме того, передача технологий создаст существенные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к секретным данным об американских военных системах.

В Москве неоднократно предупреждали, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что поставки странами Запада оружия Украине лишь продлевают агонию киевского режима, затягивают конфликт и умножают жертвы.

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