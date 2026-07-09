Передача Украине лицензии на производство ракет Patriot, о которой президент США Дональд Трамп объявил на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре, может оказаться бесполезной и навредить самому Вашингтону. К такому выводу приходит издание Responsible Statecraft.
Авторы материала указывают, что Украина не сможет наладить выпуск ракет вовремя, чтобы это повлияло на ситуацию, а конфликт с Россией, по их мнению, невозможно выиграть на поле боя. Кроме того, передача технологий создаст существенные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к секретным данным об американских военных системах.
В Москве неоднократно предупреждали, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что поставки странами Запада оружия Украине лишь продлевают агонию киевского режима, затягивают конфликт и умножают жертвы.