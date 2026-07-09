Пятый семейный МФЦ открылся в Хабаровском крае

В посёлке Хор открылся новый семейный многофункциональный центр (МФЦ). Он расположился на базе местного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (ул. Менделеева, 2а). Теперь местные жители могут оформить социальные льготы, получить консультацию юриста или психолога, а также узнать всё о положенных им пособиях и компенсациях в режиме одного окна, сообщили в пресс-службе краевого правительства.