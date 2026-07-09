Пятый семейный МФЦ открылся в Хабаровском крае

В посёлке Хор открылся новый семейный многофункциональный центр (МФЦ). Он расположился на базе местного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (ул. Менделеева, 2а). Теперь местные жители могут оформить социальные льготы, получить консультацию юриста или психолога, а также узнать всё о положенных им пособиях и компенсациях в режиме одного окна, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Главная особенность нового формата — индивидуальный подход к проблемам каждой обратившейся семьи. Появление таких центров стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Семья», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Новое учреждение уже готово принимать жителей в рабочие часы: по будням с 8:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 12:00 до 13:00) и по субботам с 9:00 до 13:00. Связаться со специалистами можно по телефону (42154) 35−2−15.
Помощь здесь найдут все, кто столкнулся с жизненными сложностями. Это касается молодых супругов, переживающих кризис в отношениях, семей участников СВО, которым нужна поддержка, а также семей, воспитывающих детей с особенностями здоровья. Сотрудники проведут оценку ситуации и составят чёткий план действий.
Напомним, что помимо Хора в крае действуют ещё четыре подобных семейных МФЦ. Они находятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Ванино.