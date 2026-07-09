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Житель Петропавловска-Камчатского получил реальный срок за нетрезвое вождение

44-летний мужчина, уже имея судимости за пьяное вождение и применение насилия в сторону представителя власти, в феврале 2026 года снова сел за руль нетрезвым. Фигуранту дали полтора года колонии общего режима, также после отбытия срока ему на 5 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль конфискован. Приговор в законную силу не вступил.

44-летний мужчина, уже имея судимости за пьяное вождение и применение насилия в сторону представителя власти, в феврале 2026 года снова сел за руль нетрезвым. Фигуранту дали полтора года колонии общего режима, также после отбытия срока ему на 5 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль конфискован. Приговор в законную силу не вступил.