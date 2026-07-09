Трамп заявил об изменении отношения к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете их отношения улучшились.
«Нам действительно удалось выстроить хорошие отношения. Трудно в это поверить, правда? Но с момента нашей встречи в Овальном кабинете мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения», — сказал Трамп в ходе встречи с Зеленским в Анкаре.
Напомним, 28 февраля 2025 года президент США отчитал Владимира Зеленского в Овальном кабинете за отказ прекратить огонь и критику президента России Владимира Путина, после чего украинскую делегацию выгнали из Белого дома.