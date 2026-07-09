Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил об изменении отношения к Зеленскому

Трамп вспомнил первую встречу с Зеленским в Овальном кабинете.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете их отношения улучшились.

«Нам действительно удалось выстроить хорошие отношения. Трудно в это поверить, правда? Но с момента нашей встречи в Овальном кабинете мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения», — сказал Трамп в ходе встречи с Зеленским в Анкаре.

Напомним, 28 февраля 2025 года президент США отчитал Владимира Зеленского в Овальном кабинете за отказ прекратить огонь и критику президента России Владимира Путина, после чего украинскую делегацию выгнали из Белого дома.

Ранее KP.RU сообщил, что на саммите НАТО Трамп встретился с Зеленским. Однако он вел себя странно. Вначале он перепутал Иран с Японией, а потом Зеленского с Путиным.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше