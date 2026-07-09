Трамп заявил об изменении отношения к Зеленскому

«Нам действительно удалось выстроить хорошие отношения. Трудно в это поверить, правда? Но с момента нашей встречи в Овальном кабинете мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения», — сказал Трамп в ходе встречи с Зеленским в Анкаре.