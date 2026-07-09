Дополнительные электрички Нижний Новгород — Моховые Горы запустили с 9 июля

Кроме того, сразу несколько электричек, которые раньше ходили только по отдельным датам, теперь будут курсировать ежедневно. В их числе рейсы № 6209 и № 6234, связывающие Моховые Горы и Нижний Новгород, а также маршруты № 6217/6218 до проспекта Гагарина и дополнительный состав № 6236 в обратном направлении. Все изменения уже действуют и доступны для пассажиров.