Дополнительные электрички Нижний Новгород — Моховые Горы запустили с 9 июля

На Горьковской железной дороге с 9 июля вступило в силу обновлённое расписание пригородных поездов, следующих по маршруту Нижний Новгород — Моховые Горы. Изменения направлены на улучшение транспортного обслуживания пассажиров и увеличение числа рейсов на популярном направлении, сообщили в пресс-службе ГЖД.
Теперь ежедневно из Нижнего Новгорода в 20:30 отправляется электропоезд № 6278, который прибывает на станцию Моховые Горы в 21:10. В обратную сторону состав № 6277 уходит в 21:32 и прибывает в столицу Приволжья в 22:06.
Для удобства дачников и отдыхающих по выходным дням назначен дополнительный поезд № 6233: он стартует с Моховых Гор в 16:28 и прибывает в Нижний Новгород в 17:08.
Кроме того, сразу несколько электричек, которые раньше ходили только по отдельным датам, теперь будут курсировать ежедневно. В их числе рейсы № 6209 и № 6234, связывающие Моховые Горы и Нижний Новгород, а также маршруты № 6217/6218 до проспекта Гагарина и дополнительный состав № 6236 в обратном направлении. Все изменения уже действуют и доступны для пассажиров.