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В Пермском крае клещи значительно сбавили активность нападений

Общее число пострадавших от опасных насекомых превысило 14,7 тысячи человек.

Источник: Комсомольская правда

Клещи в Прикамье с начала июля незначительно снизили активность. На характер из поведения повлиял характер погоды с затяжными ливнями. С начала периода активности клещей от их укусов пострадали 14 705 человек. За прошедшую неделю в медучреждения региона обратились 643 пострадавших, включая 53 ребенка.

По данным краевого Роспотребнадзора, лабораторные исследования снятых клещей показали: уже 52,9% случаев инфицирования иксодовым клещевым боррелиозом; 2,8% — моноцитарным эрлихиозом человека; 1,4% — клещевым вирусным энцефалитом; 1,0% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

При посещении лесов зафиксировали 62,5% случаев присасывания клещей, 20,7% — индивидуальных садовых и дачных участков, 10,9% — на придомовой территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ — 1 960 обращений, Пермь — 1 480, Добрянский округ — 1 004.

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