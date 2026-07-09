В Пермском крае клещи значительно сбавили активность нападений

Клещи в Прикамье с начала июля незначительно снизили активность. На характер из поведения повлиял характер погоды с затяжными ливнями. С начала периода активности клещей от их укусов пострадали 14 705 человек. За прошедшую неделю в медучреждения региона обратились 643 пострадавших, включая 53 ребенка.