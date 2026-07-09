Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий июля представили в Нижнем Новгороде

Самую большую зарплату предлагают автослесарю.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде представили рейтинг вакансий с самыми большими зарплатами. В июле его возглавляет предложение для автослесаря по ремонту грузовиков. Такому специалисту работодатель готов платить 270 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили эксперты SuperJob.

Второе место в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий текущего месяца занимает работа для регионального представителя. Ему предстоит развивать продажи на закрепленной территории, вести переговоры с потенциальными клиентами и решать другие задачи в рамках своих полномочий. За это ему обещают от 120 до 250 тысяч рублей в месяц.

Замыкает тройку лучших с точки зрения зарплаты предложений вакансия для менеджера по продаже логистических услуг. Его денежное вознаграждение составит от 101 до 118 тыс. рублей.

Также в топ-5 в Нижнем Новгороде вошли вакансии начальника терминально-логистического центра (до 110 тыс. рублей) и врача-кардиолога (от 100 тыс. рублей).

Напомним, в Нижнем Новгороде полицейским попался «бухгалтер» онлайн-казино. Вместе с подельниками он проводил незаконные финансовые операции и зарабатывал на них.