Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий июля представили в Нижнем Новгороде

Второе место в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий текущего месяца занимает работа для регионального представителя. Ему предстоит развивать продажи на закрепленной территории, вести переговоры с потенциальными клиентами и решать другие задачи в рамках своих полномочий. За это ему обещают от 120 до 250 тысяч рублей в месяц.