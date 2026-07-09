Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий июля представили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде представили рейтинг вакансий с самыми большими зарплатами. В июле его возглавляет предложение для автослесаря по ремонту грузовиков. Такому специалисту работодатель готов платить 270 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили эксперты SuperJob.
Второе место в топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий текущего месяца занимает работа для регионального представителя. Ему предстоит развивать продажи на закрепленной территории, вести переговоры с потенциальными клиентами и решать другие задачи в рамках своих полномочий. За это ему обещают от 120 до 250 тысяч рублей в месяц.
Замыкает тройку лучших с точки зрения зарплаты предложений вакансия для менеджера по продаже логистических услуг. Его денежное вознаграждение составит от 101 до 118 тыс. рублей.
Также в топ-5 в Нижнем Новгороде вошли вакансии начальника терминально-логистического центра (до 110 тыс. рублей) и врача-кардиолога (от 100 тыс. рублей).
Напомним, в Нижнем Новгороде полицейским попался «бухгалтер» онлайн-казино. Вместе с подельниками он проводил незаконные финансовые операции и зарабатывал на них.