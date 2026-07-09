В Волгограде вновь рванули вверх цены на путевки в Азию

Стоит отметить, что волгоградские турагенты называют другие расценки. По их словам, менее чем в 100 тысяч отдых с трудом «уместится» как в России, так и за рубежом. А вот спрос на азиатские направления специалисты действительно подтверждают — место выпавшего из тройки заграничных турлидеров ОАЭ оперативно занял открываемый туристами Вьетнам. Своей популярности уже который год не теряет и экзотичный Таиланд.