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TMZ опубликовал ранее неизвестные снимки острова Джеффри Эпштейна

В Сети появились ранее не публиковавшиеся фотографии частного острова Литл-Сент-Джеймс, принадлежавшего американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну. Как сообщает TMZ, снимки сделал румынский художник, который, по неподтвержденным данным, работал на финансиста с 2010 по 2019 год.

В Сети появились ранее не публиковавшиеся фотографии частного острова Литл-Сент-Джеймс, принадлежавшего американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну. Как сообщает TMZ, снимки сделал румынский художник, который, по неподтвержденным данным, работал на финансиста с 2010 по 2019 год.

На фотографиях запечатлены пляжная территория острова, открытая зона со статуями и растениями, а также рабочий кабинет Эпштейна. В кадр попали письменный стол с компьютером, книжные полки и мягкая мебель.

Кроме того, опубликованы снимки жилых помещений. На них можно увидеть спальни, комнату, напоминающую спа-зону, с ванной и двумя раковинами, а также помещение, стены которого украшены многочисленными масками.

Среди опубликованных кадров также оказался большой знак «Посторонним вход воспрещен», установленный у входа на частную территорию острова. TMZ отмечает, что эти фотографии ранее не появлялись в открытом доступе.

Ранее Федеральный суд США раскрыл содержание предсмертной записки, которая якобы была написана Джеффри Эпштейном.

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