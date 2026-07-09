TMZ опубликовал ранее неизвестные снимки острова Джеффри Эпштейна

В Сети появились ранее не публиковавшиеся фотографии частного острова Литл-Сент-Джеймс, принадлежавшего американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну. Как сообщает TMZ, снимки сделал румынский художник, который, по неподтвержденным данным, работал на финансиста с 2010 по 2019 год.
На фотографиях запечатлены пляжная территория острова, открытая зона со статуями и растениями, а также рабочий кабинет Эпштейна. В кадр попали письменный стол с компьютером, книжные полки и мягкая мебель.
Кроме того, опубликованы снимки жилых помещений. На них можно увидеть спальни, комнату, напоминающую спа-зону, с ванной и двумя раковинами, а также помещение, стены которого украшены многочисленными масками.
Среди опубликованных кадров также оказался большой знак «Посторонним вход воспрещен», установленный у входа на частную территорию острова. TMZ отмечает, что эти фотографии ранее не появлялись в открытом доступе.
Ранее Федеральный суд США раскрыл содержание предсмертной записки, которая якобы была написана Джеффри Эпштейном.