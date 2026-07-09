На корейском и русском. Как семья Тен воспитывает детей в двух культурах

Если говорить о том, что объединяет все народы, живущие на территории России и в Волгоградской области, в частности, то, конечно, это будут такие понятия, как семья, родители, дети. И при том, что у людей разных национальностей есть свои свадебные обряды, бытовые семейные устои, традиции, принципы воспитания детей, в главном все мы схожи: семья для нас — это основа.