В Красноярске будут судить бизнесменов, получивших 5 млн рублей за невыполненные на хранилище отходов работы

Речь идет о старом экологически проблемном объекте, который нужно было подготовить к рекультивации. Летом 2021 года директор фирмы из Ростова-на-Дону выиграл контракт на инженерные изыскания. При этом, как считают следователи, у компании не было ни нужных специалистов, ни техники. Чтобы получить контракт, фирма сильно снизила цену. Сначала работы оценивались в 15 млн рублей, но подрядчик согласился сделать их за 5,19 млн.