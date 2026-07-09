В Красноярске будут судить бизнесменов, получивших 5 млн рублей за невыполненные на хранилище отходов работы

В Красноярске будут судить двух бизнесменов, которые, по версии прокуратуры, получили 5,19 млн рублей за работы на полигоне лигнинохранилища под Канском, но почти ничего не сделали.
Речь идет о старом экологически проблемном объекте, который нужно было подготовить к рекультивации. Летом 2021 года директор фирмы из Ростова-на-Дону выиграл контракт на инженерные изыскания. При этом, как считают следователи, у компании не было ни нужных специалистов, ни техники. Чтобы получить контракт, фирма сильно снизила цену. Сначала работы оценивались в 15 млн рублей, но подрядчик согласился сделать их за 5,19 млн.
В схему, по данным прокуратуры, он привлек знакомого из Иркутска. Тот оформился как индивидуальный предприниматель, представлялся заместителем директора фирмы, общался с заказчиком и подписывал документы, хотя официально в компании не работал.
На деле обвиняемые выполнили только малую часть работ. Вместо почти 695 метров скважин они пробурили всего 25 метров. Вместо 48 проб лигнина сделали 14. А для отчетов, как установило следствие, использовали старые материалы 2018 года. После этого бизнесмены подписали акты и получили деньги. Позже экспертиза показала, что эти документы нельзя было использовать для проекта рекультивации.
Обвиняемые вину не признали. Чтобы возместить ущерб, суд арестовал их автомобили и недвижимость на сумму более 13 млн рублей. Дело о мошенничестве рассмотрит Центральный районный суд Красноярска.