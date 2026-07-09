Как семья Тен воспитывает детей в двух культурах

Если говорить о том, что объединяет все народы, живущие на территории России и в Волгоградской области, в частности, то, конечно, это будут такие понятия, как семья, родители, дети. И при том, что у людей разных национальностей есть свои свадебные обряды, бытовые семейные устои, традиции, принципы воспитания детей, в главном все мы схожи: семья для нас — это основа.
Мы одинаково уважаем старших в доме и делаем все возможное, чтобы дети выросли настоящими людьми. А в межнациональных браках на такую безусловную основу накладывается еще и свойственная тому или иному народу философия, обычаи, культура. При этом путь к счастью не всегда бывает простым.
«Нас приняли не сразу».
К сожалению, ситуация сейчас напряженные в целом ряде стран мира, и это не может не сказаться и на глубоко личных отношениях. Большая политика влияет на частную жизнь, в результате представителям разных национальностей приходится бороться за то, чтобы окружающие их поняли. Так было в случае Кристины и Эйваза Ванбаровых.
Кристина — армянка, и при этом коренная волгоградка — родилась и выросла в столице области. Не просто выросла, а вросла корнями: ее бабушка пережила Сталинградскую битву, и Кристина хорошо понимает, какое прошлое объединяет народы нашей страны.
Эйваз также уроженец Волгограда, при этом он — представитель малого древнего народа Азербайджана — талышей. У этого народа очень глубокие корни и столь же давняя история борьбы за независимость. Сегодня талыши проживают преимущественно в южных районах Азербайджана и в сопредельных районах Ирана и продолжают бороться за сохранение своей культуры, языка, традиций.
Бороться за Кристину пришлось и Эйвазу. Познакомились они в школе, им было по 17 лет.
На тот момент отношения между Арменией и Азербайджаном были напряжённые.
«Мы считали, что обычные люди не должны страдать из-за политических конфликтов, — вспоминает Кристина. — Однако мои родители отнеслись к Эйвазу настороженно: нам не разрешали встречаться».
Не все молодые люди выдерживают такое сопротивление старших. Однако чувства молодых людей были прочными, они боролись за свою любовь и общее будущее. Это было непросто.
«Я была вынуждена уйти из дома, стала снимать квартиру, — говорит Кристина. — А когда мне исполнилось 20, мы с Эйвазом расписались».
Молодые люди рассчитывали на себя и старались как можно скорей встать на ноги: Кристина окончила педагогический университет, Эйваз работал в сфере строительства. Их преданность друг другу, искренние чувства и желание быть вместе всегда не могли не заметить близкие. Постепенно их отношение к молодой семье менялось.
«Через какое-то время родственники стали принимать нас, — вспоминает Кристина. — Я изучила религию и традиции супруга, а он — мои».
К настоящему моменту Ванбаровы вместе уже более 15 лет. Это тот случай, когда любовь, пройдя через множество испытаний, лишь стала крепче. А еще супруги проявляют искренний интерес к богатым национальным традициям друг друга.
"Мы отмечаем вместе праздники, ходим в гости к близким и знакомым, — делится Кристина. — И даже любимые блюда у нас интернациональные: это азербайджанское ляванги (запечённая курица, фаршированная грецкими орехами) и армянские долма (голубцы) и кюфта (фрикадельки).
Можно сказать, что в нашей семье крепко прижились традиции кавказских народов. У нас трое детей. Сын Тимур, ему 15 лет, и две дочери — семилетняя Амилия и четырехлетняя Мелисса. Они все говорят на русском языке".
Наверное, не случайно, что такая интернациональная семья очень любит путешествовать — а как еще можно знакомиться с разными культурами?
«Нам это близко, и детям путешествия очень нравятся», — говорит Кристина.
Семья Ванбаровых — пример того, какие щедрые плоды даёт любовь, объединяя представителей разных народов. Кристина уверена: главное — слушать своё сердце, и не обращать внимания на предрассудки.
На корейском и на русском.
Трудности на своем пути встретили и Александр и Юлия Тен. Они познакомились на работе и очень понравились друг другу. Начали встречаться. Спустя полгода Александр предложил любимой руку и сердце, но родители и жениха, и невесты, такой новости не обрадовались.
Саша — кореец, а Юля — русская. Старшее поколение волновала разница культур народов. Однако обе родительские семьи не стали мешать свадьбе и вмешиваться в отношения супругов. В итоге сложился крепкий интернациональный союз.
«Саша всегда находил и находит пути решения любых проблем, а я к нему прислушиваюсь. В этом и есть секрет нашего взаимопонимания», — делится Юлия Тен.
В семье Тен двое детей, сын Анатолий и дочка Евгения, которых растят в уважении к традициям разных народов. Самая важная — это уважение к старшему поколению. Детей с раннего возраста приучают почитать старших, обращаться ко взрослым на «вы». Отмечают здесь и русские, и корейские праздники.
«Каждые выходные мы ездим на ужин к родителям, — говорит Юлия. — Раньше было трудно, когда на семейных мероприятиях родственники мужа говорили на корейском языке. Все друг друга понимали, а я ждала, когда муж мне переведёт. Теперь стало легче, немного выучила язык».
А ещё Юлия освоила приготовление национальных корейских блюд: кадича (салат из баклажан), сиряк чамури (суп на свином бульоне с пекинской капустой), кимчи (острая закуска из пекинской капусты и других овощей).
Дети Александра и Юлии дома говорят по-русски, общаются с русскими друзьями, а корейский язык и традиции впитывают в основном от бабушки и остальных родственников. Они уже хорошо понимают, что счастье не признает деления на национальности, оно — общее.