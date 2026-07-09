В МИД призвали не позволить ИИ создать новые формы неравенства и зависимости

Искусственный интеллект (ИИ) должен развиваться в интересах всех государств, а не узкого круга привилегированных стран и корпораций. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов на полях Глобального диалога ООН по управлению ИИ.
Дипломат подчеркнул, что Россия видит огромный потенциал технологий для прогресса, но предостерег от опасных перекосов.
«ИИ должен служить интересам всех стран… и уж тем более не становиться инструментом навязывания чуждых решений, причиной возникновения новых форм неравенства и зависимости», — сказал замминистра.
По его словам, только площадка ООН способна защитить мир от цифрового диктата, обеспечив суверенное равенство государств. Он добавил, что Россия приветствует запуск Глобального диалога ООН — площадки, где у каждого государства есть реальная возможность быть услышанным, вопреки попыткам решить судьбу технологий в закрытых форматах.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект по поддержке ИИ. Законопроект вводит определение искусственного интеллекта и стимулирует развитие отечественных технологий.