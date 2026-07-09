В МИД призвали не позволить ИИ создать новые формы неравенства и зависимости

По его словам, только площадка ООН способна защитить мир от цифрового диктата, обеспечив суверенное равенство государств. Он добавил, что Россия приветствует запуск Глобального диалога ООН — площадки, где у каждого государства есть реальная возможность быть услышанным, вопреки попыткам решить судьбу технологий в закрытых форматах.