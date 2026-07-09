В Башкирии стартует выдача соцсертификатов пожилым на 3200 рублей

Мера реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» и направлена на сохранение активности и здоровья долгожителей.
Сертификаты можно использовать для участия в познавательных мероприятиях, физкультурно-оздоровительных занятиях и досуговых программах. Оформление проходит в порядке очередности.
По вопросам получения сертификата можно обратиться в единый контакт-центр по номеру: 8−800−100−00−01.
Ранее сообщалось, что в Башкирии до конца июля пенсионеры 65+ могут пройти диспансеризацию.