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В Башкирии стартует выдача соцсертификатов пожилым на 3200 рублей

10 июля в республике стартует выдача социальных сертификатов номиналом 3200 рублей для людей «серебряного возраста», сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ.

Источник: Башинформ

Мера реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» и направлена на сохранение активности и здоровья долгожителей.

Сертификаты можно использовать для участия в познавательных мероприятиях, физкультурно-оздоровительных занятиях и досуговых программах. Оформление проходит в порядке очередности.

По вопросам получения сертификата можно обратиться в единый контакт-центр по номеру: 8−800−100−00−01.

Ранее сообщалось, что в Башкирии до конца июля пенсионеры 65+ могут пройти диспансеризацию.