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Отзыв из отпуска — депутат объяснил, когда это законно

Работодатель не вправе в одностороннем порядке прервать отпуск.

Источник: Время

Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов напомнил, что отзыв работника из ежегодного оплачиваемого отпуска возможен только с его письменного согласия. По словам парламентария в интервью RT, даже при производственной необходимости — срочном проекте, аварии или проверке — работодатель не вправе в одностороннем порядке прервать отпуск.

Закон также запрещает отзыв из отпуска несовершеннолетних и беременных женщин. С 1 сентября 2026 года для сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях, вводится более жёсткий порядок: их можно будет отозвать лишь в исключительных ситуациях (предотвращение катастрофы, ликвидация аварии и т. п.) и только если требуется непосредственное привлечение именно этого работника.

За фактически отработанные часы при отзыве работнику должны платить не менее чем в двойном размере; неиспользованная часть отпуска сохраняется и может быть перенесена на текущий или следующий рабочий год. Отзыв оформляется официально: приказ работодателя и письменное согласие сотрудника.

Чернышов также подчеркнул, что отпуск не должен «разрываться» — как минимум одна его часть должна составлять не менее 14 календарных дней. При переплате отпускных удержание из зарплаты возможно только при отдельном письменном разрешении работника.

Ранее сообщалось. что 28% нижегородцев ссорятся из-за графика отпусков.

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