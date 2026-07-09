Отзыв из отпуска — депутат объяснил, когда это законно

Закон также запрещает отзыв из отпуска несовершеннолетних и беременных женщин. С 1 сентября 2026 года для сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях, вводится более жёсткий порядок: их можно будет отозвать лишь в исключительных ситуациях (предотвращение катастрофы, ликвидация аварии и т. п.) и только если требуется непосредственное привлечение именно этого работника.