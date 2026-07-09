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В Красноярском крае за неделю к медикам после укусов клещей обратились 651 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие семь дней в Красноярском крае зарегистрировали 651 обращение к медикам после присасывания клещей. Среди пострадавших — 79 детей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие семь дней в Красноярском крае зарегистрировали 651 обращение к медикам после присасывания клещей. Среди пострадавших — 79 детей.

По данным краевого Роспотребнадзора, активность клещей снизилась, однако в регионе продолжают выявлять клещевые инфекции. С начала сезона клещевым вирусным энцефалитом заболели 98 жителей края, боррелиозом — 74, сибирским клещевым тифом — 10. Также зарегистрированы по одному случаю эрлихиоза и анаплазмоза.

Среди заболевших — 30 детей. По результатам исследований, вирусный энцефалит выявлен у 1,7% проверенных клещей, боррелиоз — у 49,9%, анаплазмоз — у 5%, эрлихиоз — у 4,6%.

От клещей в Красноярском крае обработали почти 5 тысяч гектаров.

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