Депутаты Заксобрания обсудили вопросы КРТ в Красноярском крае

К настоящему времени в краевое законодательство были внесены важные изменения: например, был установлен минимальный размер площади изымаемой недвижимости — она не может быть ниже площади однокомнатной квартиры в 28 кв. метров, а также урегулированы требования при получении равнозначного жилого помещения. Также было введено понятие «концепция развития территории» — это заранее зафиксированные параметры этажности, экономики проекта и обеспечение района соцобъектами.