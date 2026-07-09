Депутаты Заксобрания обсудили вопросы КРТ в Красноярском крае

На заседании комитета по строительству, ЖКХ и ГО и ЧС депутаты Законодательного Собрания Красноярского края обсудили вопросы комплексного развития территории (КРТ). Так, из-за расселения исторического микрорайона Николаевка в Красноярске в 2023 году было принято постановление, призванное решить острые проблемы реализации проектов КРТ и защитить права граждан.
«В начале созыва мы приняли закон, позволивший реализовывать проекты в Красноярском крае. В первую очередь они стартовали в Красноярске, где выявились пробелы, потребовавшие создания рабочей группы для разработки законопроекта о защите жилищных прав граждан и принятия соответствующего постановления», — рассказал председатель профильного комитета Алексей Кулеш.
К настоящему времени в краевое законодательство были внесены важные изменения: например, был установлен минимальный размер площади изымаемой недвижимости — она не может быть ниже площади однокомнатной квартиры в 28 кв. метров, а также урегулированы требования при получении равнозначного жилого помещения. Также было введено понятие «концепция развития территории» — это заранее зафиксированные параметры этажности, экономики проекта и обеспечение района соцобъектами.
Так, министр строительства и ЖКХ Красноярского края Максим Говорушкин пояснил, что в прошлом году были рассмотрены 9 подобных концепций и еще две — в этом году. В итоге часть проектов были отправлены на доработку.
Впрочем, к настоящему времени стало ясно, что 3 пункта постановления остались нереализованными. В первую очередь, речь идет о разработке законопроекта о льготах по налогу на имущество организаций, чье имущество попадает в границы КРТ и подлежит изъятию. Также осталась незавершенной работа по внесению изменений в федеральное законодательство — Жилищный и Градостроительный кодексы РФ. Это касается обеспечения равных жилищных прав для собственников объектов индивидуального жилищного строительства, домов блокированной застройки, садовых домов и жилых помещений в многоквартирных домах.
И, наконец, третий пункт затрагивает уязвимые категории граждан: несовершеннолетних, инвалидов и недееспособных лиц, а также семей участников СВО, для которых расселяемое жилье является единственным. Пока что им оказывается помощь в индивидуальном порядке, а не на основе строгих нормативов.
«Мне как председателю комитета, как депутату хотелось бы, чтобы гарантии были “железобетонные” — независимо от желания или возможности субъекта, застройщика или администрации, чтобы права граждан были защищены в любом случае. Предлагаю принять информацию к сведению, но это постановление с контроля не снимать», — добавил Алексей Кулеш.