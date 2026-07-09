Россиян предупредили о рисках заражения «зудом купальщика»

Как пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора, заболеть можно, купаясь в пресноводных водоемах с преимущественно стоячей водой и большим количеством уток. Особенно в летние месяцы, когда температура воды наиболее благоприятна для развития паразитов.