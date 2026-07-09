Россиян предупредили о рисках заражения «зудом купальщика»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Случаи заражения церкариальным дерматитом, известным как «зуд купальщика», встречаются в России ежегодно.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора, заболеть можно, купаясь в пресноводных водоемах с преимущественно стоячей водой и большим количеством уток. Особенно в летние месяцы, когда температура воды наиболее благоприятна для развития паразитов.
При церкариальном дерматите происходит поражение кожных покровов человека церкариями — личинками плоского червя (шистосомы). В месте поражения появляются физические повреждения кожных покровов, покраснение, пузырьки, присоединяется выраженный кожный зуд.
И хотя церкарии не могут развиваться внутри человеческого организма и погибают в коже в течение нескольких часов, неприятные симптомы могут сохраняться до двух-трех недель.
Чтобы не заразиться, необходимо соблюдать несколько простых правил: выбирайте пляжи, где чистоту воды проверяют специалисты; избегайте мелководья; вытирайтесь насухо; дома обязательно примите душ с мылом.