МВД показало момент задержания матери за убийство 5-летней дочери в Ачинске

Главное управление МВД России по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором запечатлен момент задержания женщины, подозреваемой в убийстве собственной дочери в Ачинске.
Задержание прошло накануне — правоохранительные органы из Новосибирской области искали женщину вместе с коллегами из Красноярского края. Подозреваемую обнаружили непосредственно в Новосибирске в одном из торговых центров, куда она добралась из Ачинска автостопом, как и предполагала «РГ».
Женщину остановили возле эскалатора, попросили отойти в сторону и вытянуть руки вперед. После этого ей пояснили, что она находится в розыске. Затем она в ходе допроса рассказала, как именно добиралась до Новосибирска.
Сейчас подозреваемая уже снова в Ачинске — туда ее отвезли оперативники. Женщина уже признала вину и рассказала, что задушила дочь. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, пятилетняя девочка вместе с матерью пропали 27 июня. Как выяснилось, мать с ребенком вышли из дома под предлогом похода в магазин, далее женщина отвела дочь в безлюдное место у железнодорожной насыпи, где и расправилась с ней, бросив впоследствии тело.
Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 105 УК РФ об убийстве малолетней.