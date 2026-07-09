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Китаец пытался вывезти из Красноярска советские награды в подарок другу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Таможенники пресекли попытку вывоза в Китай четырех советских государственных наград. Их обнаружили в багаже 57-летнего гражданина КНР в аэропорту Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Таможенники пресекли попытку вывоза в Китай четырех советских государственных наград. Их обнаружили в багаже 57-летнего гражданина КНР в аэропорту Красноярска.

Мужчину остановили в «зеленом» коридоре после того, как рентген выявил подозрительные предметы в его дорожной сумке. При досмотре там нашли орден Отечественной войны I степени и три медали, связанные с Великой Отечественной войной и трудовыми заслугами.

Иностранец рассказал, что уже много лет живет в России. По его словам, награды он купил около 15 лет назад на одном из рынков, а теперь решил подарить их другу в Китае.

Экспертиза подтвердила подлинность всех наград. При этом две из них признали культурными ценностями, сообщается на сайте gnkk.ru.

В отношении мужчины возбудили административные дела за недекларирование товаров и несоблюдение запретов при вывозе. До решения суда награды изъяты.

В Красноярской таможне напомнили, что вывозить культурные ценности из России можно только при наличии разрешения Министерства культуры и после подачи таможенной декларации.