Врач посоветовал пять действий для улучшения здоровья

Вторым и, возможно, самым важным элементом здорового утра врач называет воздействие естественного света. Хан рекомендует выходить на улицу хотя бы на 10−20 минут сразу после пробуждения. Утренние солнечные лучи, особенно в ранние часы, помогают «настроить» циркадные ритмы — внутренние биологические часы человека. Это не только улучшает качество ночного сна, но и способствует выработке серотонина, что напрямую влияет на повышение уровня энергии и стабильное настроение в течение дня. Медик подчеркивает, что такой простой шаг часто игнорируется в пользу утреннего серфинга в телефоне, однако именно естественный свет является ключевым регулятором бодрствования.