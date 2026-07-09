Врач посоветовал пять действий для улучшения здоровья

Британский врач общей практики Амир Хан поделился с читателями Daily Mirror простыми и доступными рекомендациями, которые помогут укрепить физическое и психическое здоровье без каких-либо финансовых затрат. По словам медика, для того чтобы зарядиться энергией и улучшить самочувствие, вовсе не обязательно прибегать к дорогостоящим добавкам или сложным процедурам. Достаточно внедрить в свою утреннюю рутину пять неочевидных, но эффективных привычек, которые запустят внутренние резервы организма и помогут справляться с повседневным стрессом.
Первое, что советует доктор Хан, — начать день не с кофе или завтрака, а со стакана простой воды. Он объясняет это тем, что во время сна организм, даже при отсутствии явной жажды, теряет значительное количество жидкости через дыхание и потоотделение. Восполнение водного баланса сразу после пробуждения помогает «разбудить» внутренние органы, улучшить обмен веществ и нормализовать кровяное давление, что задает правильный тон на весь день.
Вторым и, возможно, самым важным элементом здорового утра врач называет воздействие естественного света. Хан рекомендует выходить на улицу хотя бы на 10−20 минут сразу после пробуждения. Утренние солнечные лучи, особенно в ранние часы, помогают «настроить» циркадные ритмы — внутренние биологические часы человека. Это не только улучшает качество ночного сна, но и способствует выработке серотонина, что напрямую влияет на повышение уровня энергии и стабильное настроение в течение дня. Медик подчеркивает, что такой простой шаг часто игнорируется в пользу утреннего серфинга в телефоне, однако именно естественный свет является ключевым регулятором бодрствования.
Третья рекомендация доктора Хаана может показаться необычной: он советует практиковать ходьбу босиком по траве. Эта практика, известная как заземление, стимулирует тысячи нервных окончаний, расположенных на стопах, что улучшает проприоцепцию (ощущение положения тела в пространстве), помогает тренировать равновесие и способствует общему расслаблению. Врач отмечает, что контакт с землей и травой оказывает мягкое успокаивающее воздействие на нервную систему.
В качестве четвертой привычки Хан предлагает уделить внимание звукам природы. Вместо того чтобы включать новости или музыку, он рекомендует просто прислушаться к пению птиц или шуму ветра. Такие звуки, по его словам, являются естественными антидепрессантами: они снижают уровень кортизола (гормона стресса) и помогают настроиться на позитивный лад. «Иногда самое сильное лекарство — это не то, что вы покупаете», — метко заметил врач, напоминая о силе окружающей среды.
Завершает перечень техника дыхания. Врач предлагает после прогулки сделать всего пять медленных и глубоких вдохов. Такая дыхательная практика помогает активировать парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за отдых и восстановление. Это снижает частоту сердечных сокращений, уменьшает тревожность и позволяет лучше справляться с влиянием стрессовых факторов на протяжении всего дня. По словам доктора Хаана, эти пять простых правил, не требующих специальной подготовки или материальных вложений, могут значительно улучшить качество жизни, если применять их ежедневно.
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