Река вышла из берегов и затопила несколько улиц в Красноярске

Последствия дождей, ливших в Красноярском крае 6−7 июля, все еще дают о себе знать. В столице региона река Кача, подпитанная несколькими небольшими притоками, вышла из берегов.
Из-за обильных осадков и переполнения рек, которые находятся выше по течению, уровень воды в Каче резко повысился. Река разлилась в черте города и минувшей ночью подтопила часть Центрального и Железнодорожного районов.
Под воду ушли, в частности, дороги и тротуары проспекта Котельникова, улиц Брянской, Озерной, Северо-Енисейской и Караульной, сообщили в мэрии краевой столицы. Поскольку подтоплена одна из электроподстанций, в некоторых домах отключено электричество.
Дорожные и коммунальные службы устраняют последствия потопа.
По данным регионального главка МЧС, на утро 9 июля в Красноярске и соседнем Емельяновском округе остаются затопленными 95 приусадебных участков, 24 дома и участок автодороги.