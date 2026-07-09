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Река вышла из берегов и затопила несколько улиц в Красноярске

Последствия дождей, ливших в Красноярском крае 6−7 июля, все еще дают о себе знать. В столице региона река Кача, подпитанная несколькими небольшими притоками, вышла из берегов.

Источник: "Российская газета"

Последствия дождей, ливших в Красноярском крае 6−7 июля, все еще дают о себе знать. В столице региона река Кача, подпитанная несколькими небольшими притоками, вышла из берегов.

Из-за обильных осадков и переполнения рек, которые находятся выше по течению, уровень воды в Каче резко повысился. Река разлилась в черте города и минувшей ночью подтопила часть Центрального и Железнодорожного районов.

Под воду ушли, в частности, дороги и тротуары проспекта Котельникова, улиц Брянской, Озерной, Северо-Енисейской и Караульной, сообщили в мэрии краевой столицы. Поскольку подтоплена одна из электроподстанций, в некоторых домах отключено электричество.

Дорожные и коммунальные службы устраняют последствия потопа.

По данным регионального главка МЧС, на утро 9 июля в Красноярске и соседнем Емельяновском округе остаются затопленными 95 приусадебных участков, 24 дома и участок автодороги.

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