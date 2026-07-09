Волгоградские торговцы расплатятся за поврежденное рухнувшими палатками авто

Стоимость восстановительного ремонта машины составила 415 100 рублей, сумма утраты товарной стоимости автомобиля — 60 600 рублей. Владельцы торговых точек пытались убедить суд, что их вины в случившемся нет. Также они пеняли на сильный порыв ветра, однако было установлено, что чрезвычайного характера в тот день погодные условия не носили.