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Волгоградские торговцы расплатятся за поврежденное рухнувшими палатками авто

По решению суда владельцы торговых палаток выплатят ущерб за автомобиль, который повредили принадлежащие.

По решению суда владельцы торговых палаток выплатят ущерб за автомобиль, который повредили принадлежащие им сорванные ветром конструкции. С иском в суд обратилась жительница Спартановки Волгограда, чей автомобиль JATOUR X90PLUS в декабре прошлого года получил повреждения в результате этого происшествия.

Стоимость восстановительного ремонта машины составила 415 100 рублей, сумма утраты товарной стоимости автомобиля — 60 600 рублей. Владельцы торговых точек пытались убедить суд, что их вины в случившемся нет. Также они пеняли на сильный порыв ветра, однако было установлено, что чрезвычайного характера в тот день погодные условия не носили.

Тракторозаводский районный суд взыскал в итоге с владельцев торговых палаток стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца, сумму утраты товарной стоимости автомобиля, судебные расходы, а всего — 541 540 рублей, а также проценты за пользование чужими деньгами.

Решение суда в законную силу не вступило.