Пасмурно и дождливо: погода в Калининградской области 9 июля

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг вероятны грозы. «Утром до +13…+16°С, преимущественно облачно и на большей части региона ожидаются умеренные/сильные дожди. Днем до +15…+17°С, облачно с небольшими прояснениями и ожидаются локальные кратковременные дожди/ливни, на востоке области вероятны грозы. Вечером после заката +13…+15°С, облачно с небольшими прояснениями и вероятны локальные кратковременные дожди/ливни. Ветер северо-западный: в Калининграде и области ночью, ранним утром и вечером умеренный (3−9 м/с), в порывах до 10−13 м/с, днем — умеренный/сильный (5−13 м/с), в порывах до 14−16 м/с», — сообщают синоптики.