Пасмурно и дождливо: погода в Калининградской области 9 июля

Днём в четверг, 9 июля, в Калининградской области облачно и дождливо. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +16°C. Атмосферное давление — 754 мм, ветер северо-западный, 7 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг на побережье и в центральной части региона температура воздуха составит +16°C, на востоке области +18°C, прогнозируется умеренный дождь по всей области.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно и дождливо. Температура утром будет на уровне +14,5°C, днём прогреется до +16,1°C, вечером опустится до +15,3°C. Влажность составит до 87%, давление — 756 мм. Температура воды прогнозируется на уровне 15,9°C.
В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно. Кратковременные дожди, местами ливни, гроза. Ветер северо-западный ночью 10−15 м/с, днём 15−18 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°C, днём +15…+20°C. Видимость 3−6 км», — говорится в ежедневном прогнозе.
В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг вероятны грозы. «Утром до +13…+16°С, преимущественно облачно и на большей части региона ожидаются умеренные/сильные дожди. Днем до +15…+17°С, облачно с небольшими прояснениями и ожидаются локальные кратковременные дожди/ливни, на востоке области вероятны грозы. Вечером после заката +13…+15°С, облачно с небольшими прояснениями и вероятны локальные кратковременные дожди/ливни. Ветер северо-западный: в Калининграде и области ночью, ранним утром и вечером умеренный (3−9 м/с), в порывах до 10−13 м/с, днем — умеренный/сильный (5−13 м/с), в порывах до 14−16 м/с», — сообщают синоптики.