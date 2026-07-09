В сердце нанайской культуры МегаФон разогнал 4G

Оборудование базовой станции работает в нескольких частотных диапазонах. Это дает высокие интернет-скорости, а также стабильное покрытие на всех улицах села. Местные жители могут удаленно получать государственные услуги, делать онлайн-покупки, пользоваться банковскими приложениями и общаться в мессенджерах. Помимо этого, качественная современная цифровая связь поможет активнее рассказывать о культурных традициях нанайцев. Также в Джари расширена зона обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети.