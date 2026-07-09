Более 114 тысяч жителей Хабаровского края получают льготные лекарства

Объём финансирования на приобретение лекарств по федеральным и региональным программам в 2026 году превышает 1,8 млрд рублей. За отчётный период обслужено более 161 тысячи льготных рецептов; совокупная стоимость выданных препаратов — свыше 1,2 млрд рублей. Льготы распространяются на ветеранов, инвалидов, граждан с тяжёлыми хроническими патологиями, а также на пациентов, перенёсших острые сердечно сосудистые события: в рамках региональной программы они бесплатно получают жизненно важные препараты в течение двух лет — за пять месяцев текущего года такую поддержку получили почти 10 тысяч человек.