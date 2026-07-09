С 1 сентября для россиянок с детьми до трех лет отменят испытательный срок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Работодатели с 1 сентября не смогут назначить испытательный срок для женщин с детьми до трех лет.
Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб: «С 1 сентября запрет на установление испытательного срока будет распространяться на женщин с детьми до трех лет. Принимая данный закон, мы прежде всего думали о том, что женщины, находясь в отпуске по уходу за ребенком, нуждаются в социальной и профессиональной адаптации. И поэтому, выходя только на работу, сталкиваясь с испытательным сроком, она, конечно, проигрывает по сравнению с другими соискателями».
По ее словам, закон призван защитить психоэмоциональное состояние молодой матери, чтобы она могла спокойно войти в трудовой процесс.
«Матери маленьких детей старательно работают. Они хорошие служащие, хорошие рабочие, поскольку понимают, что за ними маленький человек, за которым нужно осуществлять уход. И поэтому относятся очень дисциплинированно к своему труду», — добавила парламентарий.