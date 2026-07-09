С 1 сентября для россиянок с детьми до трех лет отменят испытательный срок

Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб: «С 1 сентября запрет на установление испытательного срока будет распространяться на женщин с детьми до трех лет. Принимая данный закон, мы прежде всего думали о том, что женщины, находясь в отпуске по уходу за ребенком, нуждаются в социальной и профессиональной адаптации. И поэтому, выходя только на работу, сталкиваясь с испытательным сроком, она, конечно, проигрывает по сравнению с другими соискателями».