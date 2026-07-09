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Два автобусных маршрута в Прикамье изменили схему движения с 7 июля

В Краснокамске началась реконструкция коммунальных сетей на улице К. Либкнехта и на участке Большевистской.

Министерство транспорта Пермского края предупредило пассажиров об изменении схем движения автобусных маршрутов № 150 и № 205 в Краснокамске.

В Краснокамске началась реконструкция коммунальных сетей на улице К. Либкнехта и на участке Большевистской. В связи с этим с 7 июля на двух автобусных маршрутах временно ввели новые схемы движения. Изменения будут действовать до особого распоряжения.

Маршрут № 205 (пл. Гознака — Краснокамск — ст. Курья) теперь заканчивается на автостанции Краснокамска. Она стала конечной и начальной остановкой.

Маршрут № 150 (д. Конец Бор — АВ Краснокамск — АВ Пермь) в прямом и обратном направлениях поехал в объезд кольца площади Гознака. Теперь он следует по улицам Калинина, Школьной и Большевистской, а затем продолжает маршрут без заезда на площадь.

Вместо остановки «площадь Гознака» теперь работает остановка «Магазин Мастер».

Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок.