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Режим НМУ в Красноярском крае продлили до 10 июля

Режим НМУ объявлен в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

На территории Красноярска и округов края снова продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над городами и селами до 19:00 10 июля.

Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, сообщите об этом по телефону: 8−800−20−11−116.

Накануне июля в краевой центр вернулась дымка и запах гари — это последствия лесных пожаров, которые бушуют на севере региона.

Ранее мы писали, что в ночь на 9 июля некоторые дороги и дворы Красноярска превратились в непреодолимые водные преграды: река Кача вышла из берегов и хлынула на улицы города.