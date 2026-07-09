Дмитрий Демешин вручил 18 хабаровским семьям медали «За любовь и верность»

Церемония была приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Еще пять семей получили из рук губернатора памятный знак «За супружеское долголетие» — все они находятся в официальном браке уже больше 50 лет. «Такие семьи — достойный пример того, какой сильной бывает любовь, когда ее берегут каждый день. Спасибо вам за этот пример. Вы показываете молодым семьям самое важное — что крепкая семья держится на уважении, умении быть рядом и в счастливые, и в непростые дни», — заявил Дмитрий Демешин. В этой связи стоит отметить, что сегодня в Хабаровском крае проживает свыше 24,5 тысячи многодетных семей. Во многом на такую динамику положительно влияют меры поддержки семей с детьми, существующие в Хабаровском крае. Так, краевой материнский капитал, предоставляемый при рождении третьего ребенка, достигает 374 тысяч рублей и является одним из самых больших во всей стране. Кроме того, при рождении каждого последующего ребенка его размер увеличивается еще на 57 тысяч рублей. Еще с этого года в Хабаровском крае можно получить по 300 тысяч рублей при рождении пятого ребенка и всех последующих детей. Эти деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, образование, медицину, бытовые нужды.