Состязания по национальным видам спорта проходят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на базе физкультурно-спортивного комплекса «Юность» в селе Воронежское-2 стартовали чемпионат и первенство региона по летним национальным видам спорта. Соревнования приурочены к Году спорта и Году единства народов России и проводятся в рамках президентской программы «Спорт России». Участники из семи муниципалитетов — района имени Лазо, Хабаровского, Николаевского, Комсомольского, Нанайского, Амурского районов и Солнечного округа — соревнуются в десяти дисциплинах: гребля на народных лодках и оморочках, стрельба из лука, тройной прыжок «Томян», прыжок с шестом, метание тяжести, перетягивание каната, национальная борьба, игра «Чакпан» и многоборье. В соревнованиях участвуют юноши и девушки 13−15 лет, а также взрослые спортсмены. «Эти состязания — живые традиции предков. В этом году соперничество серьезное, много команд. Я первый раз в этом году привез свою детскую команду, поэтому задача — посмотреть, поучаствовать, набраться опыта», — рассказал тренер команды Николаевского района Роман Федоров. 9 июля команды соревнуются в борьбе на поясах и беге. Подведение итогов и закрытие соревнований состоятся 10 июля. Победители будут определены в личном и командном зачетах. Хабаровский край — место традиционного проживания восьми коренных малочисленных народов. Большинство дисциплин основаны на охотничьем и рыбацком быте нанайцев, ульчей, орочей и удэгейцев. В прошлом году в Хабаровске прошел Кубок России по северному многоборью, в октябре запланирован Кубок края.