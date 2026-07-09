330 тысяч человек в России набрали 70 и более баллов на ЕГЭ

Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства России. Речь шла о результатах Единого государственного экзамена в 2026 году. «В этом году установлен рекорд: 330 тысяч участников ЕГЭ набрали 70 и более баллов. Это практически каждый второй школьник. Это на 52 тысячи больше, чем было в прошлом году. Здесь наибольший рост — по естественно-научному профилю. Эти ребята в дальнейшем составляют основу того потока, который наши университеты принимают на технические специальности», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов. По математике средний балл за год вырос на 4,3, а за последние 5 лет — на 9,5. По физике рост за год — на 4,7 балла, за 5 лет — на 12,6. По биологии за год средний балл поднялся на 3,5 единицы, а за 5 лет — на 7,8. Впервые за 25 лет ЕГЭ школьница из Москвы Екатерина Малкова получила 500 баллов за экзамен. Еще 8 человек набрали 400 баллов — среди них Артем Шунтов из Владивостока. 300 баллов набрали 76 человек из 23 регионов, среди них — Дарья Бокова из Воронежской области. 200 баллов набрали 933 человека из 77 регионов, например, Мария Коломийцева из Луганской Народной Республики.