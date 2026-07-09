ФСБ сорвала беспрецедентную попытку терактов Украины против военных объектов РФ

Российские спецслужбы предотвратили беспрецедентную по своим масштабам серию диверсионно-террористических актов. Целями готовившихся атак должны были стать военные объекты, предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и российские военнослужащие. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, за подготовкой диверсий стоят спецслужбы Украины, действовавшие при непосредственном участии западных кураторов. Для реализации своих планов организаторы намеревались задействовать в том числе беспилотные летательные аппараты.
Сорвать планы противника удалось в результате комплекса оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий. Степень угрозы готовившихся терактов в ФСБ охарактеризовали как крайне высокую.
Ранее в Кремле прокомментировали участившиеся террористические атаки Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подобные действия напрямую связаны с ухудшением положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения.