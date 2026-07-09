Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четверга

Так, отсутствует подача электроэнергии в Джанкое, Красноперекопске, городском округе Армянск, в Джанкойском и Красноперекопском районах.
Поэтапно, в зависимости от возможностей энергосети, подается электроснабжение в следующие населенные пункты:
Дополнительно введенные ограничения электроснабжения действуют в Нижнегорском и Первомайском районах.
«В сложившейся ситуации предоставить информацию о времени возобновления электроснабжения невозможно, т.к. в каждом отдельном случае оно зависит от степени повреждения в электросети», — отметили в «Крымэнерго».
Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, сообщил накануне глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, в котором также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.