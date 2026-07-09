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Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четверга

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. По состоянию на утро четверга, света нет в трех городах и двух районах на севере Крыма. Об этом сообщает компания «Крымэнерго».

Так, отсутствует подача электроэнергии в Джанкое, Красноперекопске, городском округе Армянск, в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Поэтапно, в зависимости от возможностей энергосети, подается электроснабжение в следующие населенные пункты:

Дополнительно введенные ограничения электроснабжения действуют в Нижнегорском и Первомайском районах.

«В сложившейся ситуации предоставить информацию о времени возобновления электроснабжения невозможно, т.к. в каждом отдельном случае оно зависит от степени повреждения в электросети», — отметили в «Крымэнерго».

Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, сообщил накануне глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, в котором также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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