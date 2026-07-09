Быстрее всех к работе в Ростове приступают сотрудники с высоким доходом

Согласно собранным данным, четверть опрошенных ростовчан (25%) приступает к делам практически сразу — менее чем за 5 минут. Большинству же, а именно 37% респондентов, на подготовку требуется от 5 до 10 минут. Более длительную раскачку позволяют себе остальные сотрудники: 21% участников опроса тратит на это от 10 до 30 минут, 5% подготавливаются от получаса до часа, а 2% респондентов честно признались, что начинают работать лишь спустя час после прихода.