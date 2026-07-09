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Быстрее всех к работе в Ростове приступают сотрудники с высоким доходом

Четверть жителей Ростова начинают работать в первые 5 минут после прихода.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики выяснили, сколько времени требуется жителям Ростова-на-Дону, чтобы включиться в трудовой процесс после прибытия на рабочее место. В исследовании участвовали экономически активные горожане, выполняющие свои обязанности на территории работодателя.

Согласно собранным данным, четверть опрошенных ростовчан (25%) приступает к делам практически сразу — менее чем за 5 минут. Большинству же, а именно 37% респондентов, на подготовку требуется от 5 до 10 минут. Более длительную раскачку позволяют себе остальные сотрудники: 21% участников опроса тратит на это от 10 до 30 минут, 5% подготавливаются от получаса до часа, а 2% респондентов честно признались, что начинают работать лишь спустя час после прихода.

— В среднем жителям города требуется 14 минут на адаптацию, — рассказали эксперты платформы SuperJob.

Возраст участников напрямую влияет на скорость их включения в работу. Молодые люди в возрасте до 35 лет тратят на подготовку около 15 минут, тогда как представители поколения старше 35 лет справляются быстрее — в среднем за 13 минут.

Материальный фактор также имеет значение. Горожане с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей демонстрируют самую высокую скорость настройки на рабочий лад: в среднем им нужно всего 12 минут, причем 32% из них начинают трудиться почти моментально.

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