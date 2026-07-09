В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при атаках БПЛА нижегородцев

В Нижегородской области двое пострадавших при атаке беспилотников 2 июля по‑прежнему проходят лечение в медучреждениях. Об этом сообщили в НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Медики характеризуют самочувствие госпитализированных как удовлетворительное — им продолжают оказывать необходимую помощь. При этом граждане, пострадавшие во время другого инцидента — атаки от 24 июня, — уже завершили курс лечения и выписаны домой.
Трагические события ночи на 2 июля привели к жертвам и ранениям: в результате налёта БПЛА погиб один житель региона, ещё четверо получили травмы. Из числа раненых двое были помещены в стационар: первого пациента экстренно доставила бригада скорой помощи, второй обратился за медицинской помощью самостоятельно в тот же день — и также был госпитализирован.
Противовоздушная оборона региона в ту ночь успешно нейтрализовала 30 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших территорию Нижегородской области.
Ранее режим беспилотной опасности сняли в Нижегородской области 8 июля.