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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при атаках БПЛА нижегородцев

Противовоздушная оборона региона в ту ночь успешно нейтрализовала 30 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших территорию Нижегородской области.

В Нижегородской области двое пострадавших при атаке беспилотников 2 июля по‑прежнему проходят лечение в медучреждениях. Об этом сообщили в НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Медики характеризуют самочувствие госпитализированных как удовлетворительное — им продолжают оказывать необходимую помощь. При этом граждане, пострадавшие во время другого инцидента — атаки от 24 июня, — уже завершили курс лечения и выписаны домой.

Трагические события ночи на 2 июля привели к жертвам и ранениям: в результате налёта БПЛА погиб один житель региона, ещё четверо получили травмы. Из числа раненых двое были помещены в стационар: первого пациента экстренно доставила бригада скорой помощи, второй обратился за медицинской помощью самостоятельно в тот же день — и также был госпитализирован.

Противовоздушная оборона региона в ту ночь успешно нейтрализовала 30 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших территорию Нижегородской области.

Ранее режим беспилотной опасности сняли в Нижегородской области 8 июля.

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