В Красноярске устраняют выявленные зимой проблемы с отоплением домов

Управляющие организации Красноярска готовят жилые дома к новому отопительному сезону. Особое внимание уделяется адресам, откуда минувшей зимой поступали жалобы на недостаток тепла. Работы находятся на контроле главы города Сергея Верещагина. Только в январе в социальные сети мэрии и главы Красноярска поступило около 350 таких обращений. Сергей Верещагин поручил отдельно контролировать проблемные адреса и добиваться устранения недочетов до начала нового отопительного сезона. В числе домов, жители которых жаловались на недостаток тепла, — дом № 7 на улице Кочубея. Специалисты управляющей компании «ЖСК» обследовали квартиры, провели замеры температуры и проработали проблему с тепловой инспекцией. [caption id= «attachment_370855» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] Сейчас в доме выполняется гидродинамическая промывка системы отопления. Главный инженер управляющей компании Александр Михневич объяснил, что эта ежегодная процедура очищает внутренние поверхности трубопроводов от накопившихся загрязнений и улучшает теплоотдачу. После промывки трубопровод становится чище изнутри и передает больше тепла в жилые помещения. Дополнительно запланирован ремонт межпанельных швов, — рассказал специалист. Утепление швов планируют провести осенью. Всего обращения по этому адресу поступали из шести квартир. Все они отработаны, необходимые мероприятия включены в план подготовки дома к зиме. Добавим, что УК «ЖСК» обслуживает 819 домов, к настоящему времени промывка выполнена более чем в 42% из них. После нее проводится опрессовка систем и вызывается тепловая инспекция, которая оформляет акт технического осмотра. [caption id= «attachment_370850» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Барбашев отметил, что планы промывки предоставляют все управляющие организации города. Департамент контролирует их исполнение, а результаты оформляются актами совместно с ресурсоснабжающими организациями. Все адреса, откуда поступали обращения, взяты на отдельный контроль. При подготовке к текущему отопительному сезону выявленные замечания и причины жалоб должны быть устранены, — подчеркнул Александр Барбашев. Значительная часть обращений прошедшей зимой поступила от жителей домов, подключенных к котельной завода ЭВРЗ. На совещании под руководством Сергея Верещагина представители СГК доложили о ходе ее замещения. [caption id= «attachment_370854» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] Потребителей планируют переключить на мощности ТЭЦ-2. На новую схему теплоснабжения перейдут 97 сооружений, включая 34 жилых дома и восемь социальных объектов. Необходимые работы уже ведутся. Ожидается, что переключение позволит устранить перебои с теплоснабжением. Котельная продолжит обеспечивать нужды завода, но будет работать с меньшей нагрузкой. Благодаря этому объем вредных выбросов в городе должен сократиться более чем на 480 тонн в год. [caption id= «attachment_370852» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] Подготовку жилого фонда Красноярска к зиме контролируют специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Напомним, что в Красноярске более 300 домов переведут на экологичное отопление за счет краевой субсидии.