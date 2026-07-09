Трамп высказался о возможности заключения нового соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения по поводу целесообразности заключения нового соглашения с Тегераном, несмотря на встречные сигналы с иранской стороны.
«Я просто не знаю, стоит ли заключать сделку с ними», — заявил американский лидер журналистам.
При этом Трамп утверждает, что представители исламской республики сами проявляют инициативу и недавно выходили на контакт с Вашингтоном. «Они очень сильно хотят заключить сделку. Они недавно связывались», — отметил глава Белого дома.
Напомним, днем ранее, 8 июля, Трамп объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. Это заявление последовало за масштабными ударами Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США. Сообщается, что американские военные атаковали более 80 целей, уничтожив объекты, связанные с иранскими системами ПВО и силами КСИР.