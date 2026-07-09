В Кыргызстане произошел второй за неделю инцидент с самолетом

Самолет киргизской авиакомпании Asman Airlines, выполнявший рейс из Бишкека в Раззаков, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
По данным компании, посадка прошла в штатном режиме. Дополнительную информацию пообещали предоставить после выяснения обстоятельств инцидента.
РБК направил запрос в ОАО «Аэропорты Кыргыстана» и Asman Airlines.
Это второй подобный случай с самолетами киргизских авиакомпаний за последнюю неделю.
Двумя днями ранее, 7 июля, пассажирский самолет TezJet, выполнявший рейс Бишкек — Ош, прервал взлет после того, как во время разгона у него сломалась одна из стоек шасси. В результате борт накренился на левое крыло, также произошла утечка авиакеросина.
На борту находились 181 пассажир и шесть членов экипажа. Все были эвакуированы по аварийным трапам, погибших и тяжело пострадавших нет, несколько человек получили легкие ушибы и ссадины.
Самолёт завалился на бок в Бишкеке.
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