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В Кыргызстане произошел второй за неделю инцидент с самолетом

Самолет киргизской авиакомпании Asman Airlines, выполнявший рейс из Бишкека в Раззаков, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.

Источник: РБК

Самолет киргизской авиакомпании Asman Airlines, выполнявший рейс из Бишкека в Раззаков, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По данным компании, посадка прошла в штатном режиме. Дополнительную информацию пообещали предоставить после выяснения обстоятельств инцидента.

РБК направил запрос в ОАО «Аэропорты Кыргыстана» и Asman Airlines.

Это второй подобный случай с самолетами киргизских авиакомпаний за последнюю неделю.

Двумя днями ранее, 7 июля, пассажирский самолет TezJet, выполнявший рейс Бишкек — Ош, прервал взлет после того, как во время разгона у него сломалась одна из стоек шасси. В результате борт накренился на левое крыло, также произошла утечка авиакеросина.

На борту находились 181 пассажир и шесть членов экипажа. Все были эвакуированы по аварийным трапам, погибших и тяжело пострадавших нет, несколько человек получили легкие ушибы и ссадины.

Самолёт завалился на бок в Бишкеке.

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