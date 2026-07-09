В Кыргызстане произошел второй за неделю инцидент с самолетом

Двумя днями ранее, 7 июля, пассажирский самолет TezJet, выполнявший рейс Бишкек — Ош, прервал взлет после того, как во время разгона у него сломалась одна из стоек шасси. В результате борт накренился на левое крыло, также произошла утечка авиакеросина.