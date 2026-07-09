Почему Красноярск вновь тонет в мусоре

В краевом центре повторяется ситуация прошлого года, когда в самые жаркие дни из некоторых районов города практически перестали вывозить мусор. Переполненные свалки, запах, насекомые и грызуны вызвали у людей нешуточный гнев. Жители тонущих в отходах домов писали жалобы во все инстанции, начиная с регионального министерства экологии и заканчивая правозащитниками и средствами массовой информации. Тогда проблему удалось решить, причем чиновники обещали, что подобного в и так не самом благоприятном с точки зрения экологии городе больше не произойдет. Их обещаний хватило ровно на год.
— «Мы тонем в мусоре!» — с таким криком о помощи к нам обращаются жители разных населенных пунктов нашего края, — говорит сопредседатель красноярского краевого отделения Народного фронта Марина Якубенко. — Количество подобных обращений увеличивается с каждым днем. Из Красноярска, Железногорска, Сосновоборска, а также других городов и деревень люди пишут одно и то же: мусор не вывозят неделями.
Как говорят в НФ, люди возмущены антисанитарией и некачественной работой регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «РОСТтех». По словам горожан, компания не справляется с обязанностями, а ответы на жалобы сводятся к отпискам. При этом летом гниющие отходы выделяют токсичные вещества и создают угрозу здоровью, а крысы разносят инфекции.
На днях в краевом отделении Народного фронта прошел круглый стол, за которым активисты собрали всех причастных к сложившейся ситуации: представителей «РОСТтеха», минэкологии, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора.
— На моей памяти проблема с вывозом мусора впервые стала настолько массовой, — отметил председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Законодательного собрания края, член регионального штаба НФ Алексей Кулеш. — Самая критичная ситуация сложилась на правобережье Красноярска и его близлежащих территориях. Отходы лежат неделями, хотя по санитарным нормам это грубейшее нарушение: при температуре выше пяти градусов они должны вывозиться раз в сутки. Также не регулируется вывоз крупногабаритного мусора.
У регионального оператора своя точка зрения. В «РОСТтехе» признают, что определенные проблемы у предприятия существуют. Имеет место и нехватка техники, и сложности с ее ремонтом. Однако основных причин сложившейся ситуации, по мнению руководителя ОП Красноярска левобережной технологической зоны ООО «РОСТтех» Вадима Ларченко, три. Во-первых, это запаркованные дворы, где машины жильцов мешают проезду мусоровоза, из-за чего баки своевременно не опорожняются. Во-вторых, — устаревшие нормативы. «Согласно им, мы должны вывозить 111 тысяч кубометров мусора в месяц. А реалии таковы, что вывозятся за это же время 208 тысяч кубов. Согласитесь, это страшные цифры», — отметил представитель компании. Ну, и, в-третьих, предприятие ссылается на тарифы, которые, с точки зрения «РОСТтеха» давно пора привести в соответствие с сегодняшним днем. Иными словами, повысить. «Образно говоря, по одной руке нам бьет норматив, по другой — тариф», — такую красочную метафору привел в свое оправдание регоператор.
В министерстве экологии Красноярского края с такой точкой зрения отчасти согласны.
— С начала старта мусорной реформы многое изменилось, времена сейчас другие. Увеличилась территория Красноярска, растут темпы ввода жилья и, соответственно, квадратных метров, где живут люди. В конце концов, мы стали больше потреблять, а это дополнительные отходы — те же упаковки продуктов, картонные коробки. Не хватает и мусоровозов. Благодаря системе ГЛОНАСС мы имеем возможность отслеживать работу регоператора и видим, как он, закрывая дыры, спешно перебрасывает технику с участка на участок, — отметил замминистра экологии края Артем Черных.
Признает чиновник и тот факт, что его ведомство последние месяцы буквально захлебывается в жалобах жителей. Так, только за одну неделю на платформу обратной связи министерства экологии поступило 500 сообщений о ненадлежащем вывозе мусора.
— Очевидно, что и нормативы, и тарифы необходимо корректировать. Мы уже произвели расчет, сейчас идет согласование с министерством тарифной политики края. Новые тарифы начнут действовать, скорее всего, с октября, — подытожил замминистра экологии региона.
А сейчас жителям краевого центра, да и других территорий, судя по всему, не остается ничего другого, как ждать. Проблема с вывозом мусора, разумеется, решится — рано или поздно. Но за это, людям, конечно, придется заплатить.