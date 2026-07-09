Почему Красноярск вновь тонет в мусоре

У регионального оператора своя точка зрения. В «РОСТтехе» признают, что определенные проблемы у предприятия существуют. Имеет место и нехватка техники, и сложности с ее ремонтом. Однако основных причин сложившейся ситуации, по мнению руководителя ОП Красноярска левобережной технологической зоны ООО «РОСТтех» Вадима Ларченко, три. Во-первых, это запаркованные дворы, где машины жильцов мешают проезду мусоровоза, из-за чего баки своевременно не опорожняются. Во-вторых, — устаревшие нормативы. «Согласно им, мы должны вывозить 111 тысяч кубометров мусора в месяц. А реалии таковы, что вывозятся за это же время 208 тысяч кубов. Согласитесь, это страшные цифры», — отметил представитель компании. Ну, и, в-третьих, предприятие ссылается на тарифы, которые, с точки зрения «РОСТтеха» давно пора привести в соответствие с сегодняшним днем. Иными словами, повысить. «Образно говоря, по одной руке нам бьет норматив, по другой — тариф», — такую красочную метафору привел в свое оправдание регоператор.