Новые правила заправки машин начали действовать в Нижнем Новгороде 9 июля

К слову, в местных пабликах люди уже пишут о том, что водители пока приезжают на АЗС без учета своих госномеров. Возможно, им просто нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям. О том, кому и когда теперь можно заправляться, мы рассказали в специальном материале.