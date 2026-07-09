Новые правила заправки машин начали действовать в Нижнем Новгороде 9 июля

9 июля в Нижнем Новгороде начали действовать новые правила продажи бензина. Теперь на АЗС заправляться можно только с учетом госномера автомобиля: если первая из трех цифр — четная, то горючее разрешается покупать по четным дням, если нечетная — по нечетным. Так, водитель, на машине которого красуется число 965, — счастливчик. Он может поехать за топливом уже сегодня.
Стоит отметить, что подобные меры приняли не только в Нижегородской области, но и в других регионах. Практика показала неплохие результаты, например, в Орловской области.
При этом в столице ПФО и других городах региона автовладельцам пока лишь предстоит освоить новые правила. Однако, в соцсетях граждане уже критикуют решения властей.
«Ну, а если человек приехал на пустом баке и не может ждать до завтра, что им делать? Так и будут заправлять всех!» — комментирует нижегородка.
К слову, в местных пабликах люди уже пишут о том, что водители пока приезжают на АЗС без учета своих госномеров. Возможно, им просто нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям. О том, кому и когда теперь можно заправляться, мы рассказали в специальном материале.