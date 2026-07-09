АТОР: Авиабилеты в Калининград в августе заметно подорожали

Подорожало и возвращение с курорта. За билеты «туда-обратно» в Калининград в августе придётся заплатить на 40−60% больше, чем в июле. Но нужно отметить, что в июле перелёты фактически не росли в цене, а по отдельным направлениям было заметно сильное падение. Так что августовский рост цен выглядит на этом фоне скорее как стабилизация, чем как абсолютное подорожание, — отметили в исследовании.