АТОР: Авиабилеты в Калининград в августе заметно подорожали

Авиабилеты в Калининград в августе заметно подорожали. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным экспертов, цены выросли на перелёты в Калининград из большинства городов. Авиабилеты из Москвы подорожали на 27,6% (средняя стоимость) и 17,3% (медианная стоимость), из Санкт Петербурга — на 15% и 21%, из Екатеринбурга — на 34,1% и 36%, из Казани — на 62,1 и 59,6%.
Подорожало и возвращение с курорта. За билеты «туда-обратно» в Калининград в августе придётся заплатить на 40−60% больше, чем в июле. Но нужно отметить, что в июле перелёты фактически не росли в цене, а по отдельным направлениям было заметно сильное падение. Так что августовский рост цен выглядит на этом фоне скорее как стабилизация, чем как абсолютное подорожание, — отметили в исследовании.
Ранее эксперты назвали Калининград в числе регионов, где стоимость авиабилетов может влиять на спрос на летние туры. Изменения цен на перелёты называли «качелями с экстремальными пиками». По данным специалистов, в августе стоимость авиабилетов взлетает до 180% от мартовских, а зимой падает до 95,6%.