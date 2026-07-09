Сотрудницы хабаровской почты завоевали награды на конкурсе в Новосибирске

Почтальон Хабаровского почтамта Вера Акулова одержала победу в номинации «Почтальон» на межрегиональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Соревнования прошли в Новосибирске. В них участвовали 63 представителя почтовой службы из 17 регионов Дальнего Востока и Сибири. Конкурсанты состязались в пяти направлениях: начальники отделений, операторы, почтальоны, сортировщики и водители. Участники проходили тестирование на знание теории и отвечали на профильные вопросы. Вера Акулова работает на участке доставки пенсий и пособий в Хабаровске, имеет многолетний опыт. Еще одна награда у Хабаровского края: третье место в номинации «Оператор связи» заняла Ульяна Чибискова из центрального отделения Хабаровска. «В условиях современных вызовов и преобразований почтовая служба остается востребованной, обеспечивая доступ к информации и услугам. За каждой победой — преданность, профессионализм и ответственность сотрудников», — подчеркнули в Министерстве цифрового развития и связи края. Победители регионального этапа представят макрорегион в финале Всероссийского конкурса, который пройдет в Москве.